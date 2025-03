Gsh Sempione 82 brilla ad Ancona: 9 ori, 3 record italiani e un titolo assoluto

Inizia in maniera entusiasmante la stagione agonistica 2025 per G.s.h. Sempione 82 che nel weekend del 15 e 16 Marzo ha partecipato ai Campionati Italiani Indoor e Invernali Lanci Fispes ad Ancona.

Erano 6 gli atleti in maglia blu che sono andati alla ricerca delle loro migliori prestazioni a cui si aggiungono 2 con doppio tesseramento per il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, che conquistano in totale 9 medaglie d’oro e 2 di bronzo a cui si aggiungono 4 nuovi primati italiani e un titolo di Campione Italiano Assoluto di Specialità.

I risultati in ordine alfabetico.

Esordisce nel mondo delle competizioni agonistiche il quattordicenne di Pettenasco Martin Kuutio della categoria T/F 37, che alla sua prima trasferta si cimenta su tre gare rompendo il ghiaccio correndo i 60m in 9”81, e cimentandosi poi nel salto in lungo e nel lancio del giavellotto con una gara in progressione che chiude in 10,18m;

Si conferma campione italiano nei 60m della categoria T62 Davide Morana che in questo periodo sta cercando il miglior assetto protesico per poter migliorare ancora le sue prestazioni e mettere a frutto gli allenamenti in pista; E' un buon campionato anche quello del gravellonese Stefano Morandi (T/F20) che porta a casa una medaglia di bronzo nel salto in lungo e migliora il suo personale nel getto del peso con un lancio a 6,55m;

Prima gara con Sempione 82 per la padovana Laura Morato velocista in carrozzina cat. T54 che chiude le gare di Ancora con due ori al collo, chiudendo i 60m in 13”02 stabilendo il nuovo record italiano di categoria e i 200m con il tempo di 35”13. Ritorna alle competizioni agonistiche dopo un lungo periodo di stop Emanuele Muratorio T38: per lui una medaglia di bronzo sulla distanza dei 60m; Doppia medaglia d’oro al collo anche per Nicholas Zani T33 che chiude i 60m in 15”22 e i 200m in 47”42 segnando il nuovo primato italiano.

Sono Bagaini e Cicchetti i due atleti con doppio tesseramento per Gspd e per entrambi Ancona ha portato due ori e un primato italiano: Bagaini oro nei 200m e 400m e record italiano sulla distanza più lunga chiusa in 51”07, mentre Cicchetti segna il nuovo primato nazionale nei 60m con 7”45 e chiude la gara di salto in lungo non solo con il primo posto di categoria ma come Campione Italiano Assoluto di Specialità.

La trasferta di Ancona vede anche impegnata la presidente Saccà nel primo direttivo del nuovo consiglio federale eletto la scorsa settimana a Padova, durante il quale il presidente Mariano Salvatore le ha conferito il ruolo di Vicepresidente Fispes.

Ad accompagnare gli atleti in trasferta anche i consiglieri Barbara Saccà, Silvano Bagaini e Patrizio Andreoli e il tecnico Flavio Ranghino. G.s.h. Sempione 82 A.s.d.-A.p.s. è sostenuto da Fondazione Luigi Orrigoni-Tigros, Samlor Engineering, Vinavil e Andrea Laurini Private Banker.