Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

2026471 Albergo 3★a San Domenico di Varzo ricerca cameriere/a ai piani per pulizia e riassetto camere. Offerto contratto stagionale da febbraio 2026, part-time o full time, con turni organizzati e riposi garantiti. Richieste precisione, affidabilità e capacità di lavorare in autonomia e in team.

2026407 Azienda di Baveno operante nel settore lapideo cerca un/a tirocinante addetto/a alla bollettazione, che si occuperà dell'emissione, gestione e archiviazione delle bolle di trasporto. Contratto di tirocinio di 6 mesi, orari dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

2026383 Realtà ristorativa sopra Verbania (Ceredo) cerca un/una cameriere/a. Realtà intima e curata, con pochi coperti e un ambiente elegante. Richiesta minima esperienza, discreta conoscenza inglese. Contratto iniziale a tempo determinato, full time. Prospettiva di assunzione a tempo indeterminato.

2026343 Ditta di Piedimulera cerca elettricista per installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali. Richieste conoscenze di base in ambito elettrico e qualifica/diploma di perito elettrico. Contratto a tempo determinato 6 mesi, orario full time.

2026184 Azienda di Gravellona Toce ricerca operaio addetto alla produzione, assemblaggio e installazione box doccia presso clienti nel VCO. Richiesti diploma/qualifica tecnico-meccanica, patente B, buona manualità e predisposizione al lavoro in team.

202673 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito manutenzione e giardinaggio: manutentori, giardinieri, facchini. Contratto 9 mesi con possibile stabilizzazione.

202664 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito amministrazione: addetti all’amministrazione, contabili, addetti al personale, addetti al controllo di gestione. stabilizzazione.

202650 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca assistenti bagnanti in possesso di attestazione valida per le aree piscina e lago. Si richiede competenza nelle normali mansioni di assistente bagnanti nonché buona conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo determinato di 9 mesi con possibile stabilizzazione.

202645 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito accoglienza: receptionist, portieri, governante, camerieri, addetti guardaroba/stireria. Contratto 9 mesi con possibile stabilizzazione.

202628 Hotel 5★ Luxury di Baveno cerca diverse figure in ambito ristorazione: chef de rang, commis de rang, capi partita, hostess di sala, maitre, pasticceri. Contratto a tempo determinato di 9 mesi con possibile stabilizzazione.

202618 Panetteria e bar situato a Verbania cerca un cameriere di sala/bar per accoglienza clienti, servizio ai tavoli, attività di banconista, gestione pagamenti alla cassa. Si richiede esperienza ed autonomia nel lavoro, buon inglese, patente B. Lavoro su due turni 7-13,30/13,30-20.30. RAL intorno ai 1300 euro.

135030 Ristorante situato sull’isola Pescatori cerca cuoco addetto alla preparazione dei primi piatti per la stagione 2026. Orario spezzato, contratto da marzo a ottobre, realtà dinamica.

135019 Azienda a Masera cerca Magazziniere per gestire ricezione, stoccaggio e distribuzione di materiali e attrezzature di cantiere. Richiesta esperienza in logistica di cantiere, conoscenza dei materiali e dei sistemi gestionali. Patentino per carrelli elevatori preferibile.

135018 Azienda con cantiere a Masera cerca Topografo/a per rilievi e tracciamenti su impianti gas esistenti, supportando progettazione e costruzione. Richiesto diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria Civile/Geomatica, esperienza in ambito impiantistico e conoscenza di stazione totale, GPS RTK, laser scanner e software CAD.

135014 Panetteria a Domodossola cerca aiuto panettiere/pasticcere per supporto nella preparazione di pane e dolci e pulizia del laboratorio. Si richiede passione per il settore, voglia di imparare e disponibilità al lavoro notturno, dalle 22.00 alle 06.00.

134711 Studio dentistico di Domodossola cerca addetto/a alla segreteria per accoglienza pazienti, gestione agenda, comunicazioni e pagamenti. Richiesto diploma, ottimo uso PC, tedesco intermedio/avanzato e preferibilmente francese.