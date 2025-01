Formazza: chiusa la strada tra Canza e Riale per rischio valanghe

La strada statale 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” è provvisoriamente chiusa al traffico tra Canza e Riale, in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza. La chiusura è stata attivata secondo quanto previsto da Ordinanza Anas 693/2024 in caso di pericolo di valanghe. La regolare transitabilità sarà ripristinata non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.