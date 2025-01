Ottimi risultati per i giovani della scuola tennis Domodossola al Fit Junior Program

Brillano i giovani della Scuola Tennis Domodossola Lb Tennis Accademy, che hanno fatto benissimo nella prima tappa del Fit Junior Program svoltasi sui campi dell'Asd Tennis Ghiffa con la presenza di diversi circoli della Provincia. Nel torneo super green primo posto per Matteo Rondoni, mentre in ambito femminile primo gradino del podio per Ludovica Legnani e terzo per Virginia Coletto.

Nel torneo green maschile trionfo per Leonardo Bassa che nella finale in famiglia ha battuto Samuele DeBiasi: argento per Stella Bondi. Nella categoria orange, primo Federico Spadone tra i maschi e doppietta femminile con Alessia Bogani e Lucrezia Zoppetti. Grande soddisfazione per i tecnici della LB Tennis Accademy che opera presso il Tennis Club Domodossola, con Luca Bondi giustamente molto orgoglioso dei suoi giovani.