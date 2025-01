Prima Categoria, giovedì si recupera Quaronese - Virtus Villa

Turno infrasettimanale per la Virtus Villa di Manolo Giampaolo, attesa giovedì sera dal recupero della gara contro la Quaronese, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria.

Per i biancoazzurri una partita da vincere per non perdere contatto con la zona playoff, attualmente distante cinque lunghezze. La partita era stata rinviata domenica 12 gennaio per impraticabilità del terreno di gioco, dato che il campo sportivo di Quarona era completamente ricoperto di ghiaccio.

Per evitare ulteriori rinvii, inizialmente si era pensato di giocare il recupero sul sintetico di Borgosesia, ma alla fine la società ospitante ha optato per il terreno di casa.

Entrambe arrivano dalla sconfitta di domenica: la Quaronese battuta in casa dal Piedimulera, la Virtus Villa dal ko a Cannobio.