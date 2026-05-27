Poste Italiane, impatto da 1,3 miliardi di euro sul Pil del nord-ovest

Un euro speso da Poste Italiane per l’acquisto di beni e servizi genera un impatto, in termini di prodotto interno lordo, pari a tre euro; per un valore complessivo a livello nazionale di circa 14 miliardi di euro. Gli effetti sono tangibili anche sul territorio. Le attività del gruppo, nella provincia del Verbano Cusio Ossola e nelle altre province del nord-ovest, hanno generato nel 2025 impatti positivi - diretti, indiretti e indotti - per oltre 1,3 miliardi di euro sul prodotto interno lordo, con circa 17.705 posti di lavoro e 587 milioni di reddito distribuiti ai lavoratori impegnati nel sistema economico del territorio. Numeri che confermano la capacità dell’azienda di generare valore per le comunità locali e per l’intero sistema produttivo dell’area.

Attraverso il ruolo di leadership ricoperto nel settore logistico, finanziario, assicurativo e dei servizi di pagamento, Poste Italiane riveste una funzione di primaria importanza nella creazione di valore economico sia per gli stakeholder direttamente impattati dall’attività d’impresa che per l’intero Sistema Paese. L’attività di Poste Italiane, sul territorio nazionale, concorre a sostenere circa 182mila posti di lavoro e contribuisce alle entrate della pubblica amministrazione con circa 2,6 miliardi di euro di gettito fiscale. Poste, inoltre, ha contribuito direttamente e indirettamente alla distribuzione di redditi ai lavoratori, per un totale di 7 miliardi di euro.

Particolarmente significativa è stata nel 2025 nella provincia del Verbano Cusio Ossola la ricaduta economica generata dal progetto “Polis – Casa dei servizi digitali”. ”, l’iniziativa di Poste Italiane per trasformare 69 uffici postali nei comuni sotto i 15.000 abitanti in sportelli unici, dove accedere in modo semplice e diretto anche ai servizi della pubblica amministrazione. Al 31 dicembre 2025 i cantieri conclusi in provincia azzurra sono stati 56, generando impatti indiretti e indotti sul territorio. In tutti gli uffici ristrutturati sono stati attivati numerosi servizi aggiuntivi, tra cui le certificazioni previdenziali Inps, i certificati anagrafici e di stato civile e la richiesta di rilascio e rinnovo dei passaporti

Nel Verbano Cusio Ossola sono impiegate quasi 280 persone, distribuite in 85 uffici postali e nella rete logistica. Nel 2025 Poste Italiane ha assunto 20 risorse, di cui 15 tra portalettere e addetti alla logistica e 5 tra operatori di sportello e consulenti.

L’impegno di Poste Italiane a servizio del Sistema Paese si inserisce all’interno di un percorso di crescita e sviluppo che dal 2018 ha generato impatti complessivi in Italia per oltre 100 miliardi di euro di prodotto interno lordo, contribuendo inoltre alla creazione di centinaia di migliaia di posti di lavoro annui.