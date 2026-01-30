 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 30 gennaio 2026, 15:15

Autostrada A26, chiusi per una notte gli svincoli di Baveno

Tra il 1°e il 2 febbraio stop al traffico anche tra Arona e Gravellona

Autostrada A26, chiusi per una notte gli svincoli di Baveno

Autostrade per l’Italia ha emesso un’ordinanza che prevede alcune modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri a causa del transito di trasporti eccezionali.

In particolare, è in programma la chiusura del tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, dal km 165.5 al km 194.3 in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 del 1° febbraio alle 4.00 del 2 febbraio. È obbligatoria l’uscita ad Arona e, dopo aver percorso la SS 33, si potrà rientrare  allo svincolo libero di Verbania/Gravellona.

Inoltre, è prevista la chiusura della stazione di Baveno in entrata verso Genova e lo svincolo di Baveno in uscita per chi proviene da Gravellona, sempre  dalle 22.00 del 1° febbraio alle 4.00 del 2 febbraio. In alternativa è possibile utilizzare gli svincoli liberi di Verbania, Carpugnino (consigliato solo a mezzi leggeri) e Meina.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore