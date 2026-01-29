 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 29 gennaio 2026, 07:35

Autostrada A26, chiusure notturne tra Arona e Gravellona Toce

Le modifiche al traffico sono previste tra il 2 e il 6 febbraio

Autostrada A26, chiusure notturne tra Arona e Gravellona Toce

A causa di lavori di manutenzione e ispezione delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri, Autostrade per l’Italia comunica alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, è prevista la chiusura del tratto compreso tra il km 165.5 e il km 194.3, tra Arona e Gravellona Toce in direzione Gravellona, dalle 22.00 del 2 febbraio alle 6.00 del 3 febbraio. Uscita obbligatoria alla stazione di Arona e, dopo aver percorso la SS 33, si potrà rientrare allo svincolo di Verbania/Gravellona.

È inoltre prevista la chiusura del tratto compreso tra il km 194.3e il km 165.5, tra Gravellona e Arona in direzione Genova, dalle 22.00 del 5 febbraio alle 6.00 del 6 febbraio. Uscita obbligatoria allo svincolo libero di Verbania/Gravellona e possibile rientro alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore