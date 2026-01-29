Autostrada A26, chiusure notturne tra Arona e Gravellona Toce

A causa di lavori di manutenzione e ispezione delle gallerie lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri, Autostrade per l’Italia comunica alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, è prevista la chiusura del tratto compreso tra il km 165.5 e il km 194.3, tra Arona e Gravellona Toce in direzione Gravellona, dalle 22.00 del 2 febbraio alle 6.00 del 3 febbraio. Uscita obbligatoria alla stazione di Arona e, dopo aver percorso la SS 33, si potrà rientrare allo svincolo di Verbania/Gravellona.

È inoltre prevista la chiusura del tratto compreso tra il km 194.3e il km 165.5, tra Gravellona e Arona in direzione Genova, dalle 22.00 del 5 febbraio alle 6.00 del 6 febbraio. Uscita obbligatoria allo svincolo libero di Verbania/Gravellona e possibile rientro alla stazione di Arona dopo aver percorso la SS 33.