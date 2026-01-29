Ffs: puntualità da record nonostante eventi e cantieri

Toccato il tetto del 94 per cento. Nel 2025 le Ferrovie Federali Svizzere hanno raggiunto un nuovo record: il 94,1% dei treni è arrivato a destinazione in orario. ‘’Un risultato che si deve all’impegno del personale e all’affidabilità dei treni e dell’infrastruttura, nonostante i molti cantieri e i grandi eventi. Anche la soddisfazione dei clienti è rimasta elevata. Solo in Ticino la puntualità è di poco calata, mentre in Romandia è aumentata nettamente’’ spiegano le Ffs.

‘’A causa della scarsa puntualità e affidabilità dei treni provenienti dall’Italia e dei cantieri nella zona di Lugano-Melide – dicono - la puntualità in Ticino è scesa al 92,1% (2024: 92,6%). Anche gli scioperi in Italia e la chiusura della linea del Sempione, con la conseguente deviazione dei treni merci sull’asse del San Gottardo e un numero record di treni nella galleria di base del San Gottardo, hanno inciso negativamente sulla puntualità in Ticino’’.

Nella Svizzera romanda, invece, le Ffs hanno registrato un ulteriore netto miglioramento, raggiungendo una puntualità del 93,4% (2024: 91,9%; 2023: 89,2%). La puntualità di coincidenza, pari al 98,9%, si colloca al di sopra della media svizzera. Questo sviluppo positivo è stato reso possibile dall’orario 2025, che ha aumentato la solidità del sistema.

La puntualità dei clienti di Ffs Cargo Svizzera è migliorata di 2,2 punti percentuali, raggiungendo il 90,2% (2024: 88,0%).

‘’Il traffico viaggiatori internazionale – concludono le Ffs - continua a rappresentare una sfida. In particolare, i treni provenienti dalla Germania arrivano spesso in Svizzera in ritardo, con ripercussioni sulla puntualità nel nostro Paese. Per contrastare questo fenomeno, le Ffs invertono la corsa dei treni alla frontiera quando necessario e impiegano treni sostitutivi all’interno della Svizzera’’.