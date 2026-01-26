Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità previste nella settimana del 26 gennaio.
Cantieri di chiusura in orario notturno:
Tra allacciamento A26/D36 e Casale Monferrato nord in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 28 gennaio; uscita consigliata a Vercelli ovest e possibile rientro a Vercelli est.
Tra Romagnano e allacciamento A26/A4 in direzione Genova dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 30 gennaio; uscita obbligatoria a Romagnano e possibile rientro a Vercelli est.
Chiusura dell’uscita da Ornavasso dello svincolo libero di Verbania dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 27 gennaio. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo libero di Baveno.
Chiusura dell’entrata dello svincolo libero di Verbania in direzione Gravellona dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 29 gennaio. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo libero di Baveno.
Sulla D08 Gallarate-Gattico, chiusura delle uscite di Castelletto Ticino dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 26 gennaio. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Arona.
Chiusura delle entrate di Castelletto Ticino dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 27 gennaio. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Arona.
Cantieri di chiusura permanente:
Chiusura dell’entrata in direzione Gravellona Toce e dell’uscita da Arona dello svincolo libero di Meina dalle 22.00 di domenica 25 gennaio alle 17.00 di venerdì 13 febbraio. In alternativa si potranno utilizzare gli svincoli liberi di Baveno.
Cantieri di corsia unica permanente:
Tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 175+400 e 178+800 in modalità permanente da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio.
Tra Verbania e Baveno in direzione Genova tra le pkm 193+100 e 190+800 in modalità permanente.
Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.
Cantieri di deviazione di carreggiata:
Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona tra le pkm 181+000 e 189+9 in modalità permanente da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio.
Tra lago Maggiore e Carpugnino in direzione Gravellona tra le pkm 168+200 e 174+000 in modalità permanente da lunedì 26 gennaio a venerdì 13 febbraio.