Treni, nuovo sciopero all'inizio di febbraio

Una nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno: il sindacato Orsa Ferrovie ha infatti indetto uno sciopero di 23 ore, con i treni a rischio dalle 3.00 di lunedì 2 febbraio alle 2.00 di martedì 3 febbraio.

Lo sciopero potrebbe avere dunque ripercussioni anche per i pendolari del Vco e del novarese, dato che interesserà il servizio regionale e suburbano e quindi anche le linee Domodossola-Milano, Novara-Saronno-Milano e l’S6 Novara-Milano-Treviglio. Ritardi o cancellazioni potrebbero riguardare anche i treni del servizio aeroportuale e quelli a lunga percorrenza. Restano attivi invece i convogli che circolano nelle fasce orarie di garanzia, dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.00.