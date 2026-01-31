Il Feriolo riceve la Varzese, la sola squadra che l'ha battuta

E’ Feriolo-Varzese la partita che gode del ‘’patrimonio’’ maggiore nella giornata di Prima Categoria. Feriolo ha 43 punti, la Varzese 24, quindi non campo le due formazioni portano un patrimonio di 67 punti che ne fanno la partita di livello più alto.

Il Feriolo ha nel suo tabellino una sola sconfitta: proprio quella subita a Varzo il 28 settembre quando Dotti Sante e Squillaci confezionarono i due gol che permisero alla Varzese di sconfiggere il Feriolo. Era la quarta di andata. Il Feriolo non ha più perso, mentre la Varzese dopo un ottimo avvio sta rifiatando e non vince più da 8 turni: ultimo successo quello in casa col Bagnella il 9 novembre.

In graduatoria la seconda partita è Dormelletto-.Virtus Villa con 63 punti: 33 i lacuali, 309 gli ossolani. Il Dormelletto sta facendo un bel campionato e ha incassato solo 3 sconfitte. Il Villa va altrettanto bene ed ha raccolto 18 punti al ‘Poscio’ e 12 fuori casa.

Poi c’è Bagnella-Quaronese: 59 punti in due. I sesiani (27 punti) hanno sconfitto domenica il Vogogna mentre i cusiani (32) hanno zoppicato pareggiando contro l’Esio e devono cercare di far fruttare il fattore campo avendo già fatto 19 punti tra la ‘mura amiche’.

Poi il derby novarese tra Momo e Sizzano. Il Momo deve cancellare subito la batosta subita a Carpignano domenica, pure il Sizzano ha perso ed è scivolato a 1 punti della bagarre play out.

In Ossola si gioca Vogogna-Omegna. Entrambe reduci da due sconfitte. E’ chiaramente una partita delicata perché gli ossolani stanno cercando la salvezza senza passare dai play out, l’Omegna invece deve cancellare le ultime prestazioni negative. Intanto da registrare l'addio del tecnico Mauro Piemontesi. In panchina arriva Domenico Vono.

Altro derby novarese è quello tra Romagnano e Carpignano, che arrivano da due partite più che positive nelle quali hanno messo sotto Omegna e Momo. Un derby in chiave salvezza, quindi più che delicato e quanto mai difficile da pronosticare.

L’Esio, che domenica ha frenato il Bagnella, accoglie il Cameri, che sette giorni fa è passato a Varzo con un perentorio 4 a 1.

Infine Agrano-Cannobiese. I primi non riescono ancora a cogliere la seconda vittoria in campionato e sono fermi a 9 punti. La Cannobiese è a metà classifica ma non in zona del tutto tranquilla.