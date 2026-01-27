Vittoria e fiducia ritrovate per una Juventus Domo ringiovanita

Torna a vincere la Juventus Domo che passa a Piedimulera (2-0) con le reti di Cerutti e Pizzi. Il Casale capofila (che vince a Gattinara) resta lontano, ma per i granata la vittoria è salutare dopo due turni negativi e serve a tenere dietro la Dufour Varallo.

Soddisfazione in casa granata, tanto che il direttore sportivo Daniele Massoni posta una foto con un messaggio positivo: ‘’Daniele Vanza, Salvatore Suppa, Fabio Orlando sono gli unici giocatori non fuori quota che terminano la gara col Piedimulera. Tutti gli altri in campo sono compresi tra il 2005 e il 2008. La strada è tracciata da molto tempo’’. Un applauso al rinnovamento, frutto della programmazione in casa granata.

Il Piedimulera tiene un tempo, poi cede nella ripresa. Dopo il successo sull’Ornavassese, la squadra di Poma ha infilato tre sconfitte di fila e la risalita in classifica si fa dura,

Cadono invece Ornavassese e Gravellona San Pietro. I neri si illudono con il gol di Claudi nel primo tempo ma il Quincitava reagisce e nella ripresa mette sono gli ossolani che accorciano il risultato col secondo gol realizzato da Fodrini: 4-2. Posizione di classifica da tenere sotto controllo visto che dietro la zona play out è sotto di solo due lunghezze.

Niente da fare per il Gravellona che paga pegno con l’Arona. Il 4 a 1 dei novaresi è firmato da Pici, Polletti, Gatti e Alliata. Il gol dei padroni di casa è di Bionda. Arona che ‘vede’ i play off, Gravellona che purtroppo resta sul fondo.

Bene la Union Novara. Dopo la vittoria a Trino, vince anche contro in Banchette Colleretto. Tre punti d’oro (2-1, gol di Sardo e Bruno) per la lotta sul fondo ma soprattutto è il sesto risultato utile consecutivo: 2 vittorie, 4 pareggi.