Brutti scivoloni per Varzese e Vogogna

Il Momo si fa male da solo, il Bagnella rallenta e così il Dormelletto, zitto zitto, risale la classifica. In un campionato dominato dall’inarrestabile Feriolo e la squadra di Ponzio a far notizia. Il 2 a 0 con cui espugna Sizzano la rende protagonista e le permette di insediarsi al secondo posto appaiata al Momo che cade rovinosamente a Carpignano.

Poco da dire ormai del Feriolo che passa anche a Cannobio (3-1), La premiata ditta del gol (Elca e Lipari, doppietta) non lascia scampo alla Cannobiese che rende meno amara la sconfitta con la rete di Progni. Tredicesima vittoria d’annata e distacco di 10 punti dalla seconde.

Ma dicevamo del Dormelletto. Sacco e Capacchione infarciscono la vittoria a Sizzano e si conferma la squadra più in forma del momento dopo la capolista. Mettendo nei guai i padroni di casa.

L’impresa la compie anche il Carpignano che sommerge di gol il Momo (5-1), che era in vantaggio con Simone. Poi Bianchi, Pitton, Apicella (tripletta) ribaltano il risultato. Per il Carpignano una vera boccata di ossigeno ma anche sesto risultato utile di fila.

Frenata inattesa del Bagnella. Reduce dal 6 a 2 di Vogogna, la squadra di Ragazzoni sembrava destinata a far man bassa pure contro l’Esio. Ma i verbanesi vendono cara la pelle e strappano un punto (1-1) assai prezioso. Tutto nella ripresa: gol di Crimi per il vantaggio dei cusiani e pareggio di Prelata.

Al ‘Poscio’ Pasin e Forni portano a successo il Villa su un Agrano che incassa l’11a sconfitta dell’annata. I biancocelesti cancellano il ko di Feriolo, mentre l’Agrano resta solo sul fondo a 4 punti dall’Esio.

Chi non sa più vincere è la Varzese, che cade in casa sotto i colpi del Cameri. Un 4 a 1 pesante perché la rete di Ceschi aveva illuso i granata. I novaresi invece tornano a respirare aria di salvezza e colgono in Ossola il quinti risultato utile di fila.

Torna a faticare il Vogogna. Aveva giocato bene ma perso col Bagnella, poi vinto il recupero con l’Esio. La sconfitta (2-0) a Quarona rimette i biancoverdi nei guai dopo che nelle ultime 4 partite avevano comunque sempre segnato.

I tifosi rossoneri invece si chiedono cosa succeda all’Omegna che subisce il terzo stop di fila ma soprattutto incassa 12 gol nelle ultime 3 partite. I gol di Audi e Fioretti non bastano perché il Romagnano ribatte con Giovagnoli, Pastore e Vecchio, portandosi via dal Liberazione tre punti preziosi (3-2)