I numeri dei campionati: Romagnano e Piedimulera allergiche ai pareggi

Resta il Piedimulera la squadra del girone A di Promozione che meno ama i pareggi. Ne ha fatto uno solo (in casa con l’Arona). Seguono con 3 pari la capolista Casale, l’Ornavassese, Ivrea, Quincitava, Orizzonti Canavese.

Questo dicono le cifre dopo la XVII giornata. Che vede il Casale ancora imbattuto e cn la miglior difesa (4 gol) la Juventus Domo col miglior attacco (38 gol). Nel tabellino resta lo 0 vittorie del Gravellona ma anche il quasi equilibrio dell’Arona che vanta 6 vittorie e 6 sconfitte, più 5 pari.

In Prima l’unico 0 che resiste è quello della Quaronese in tema di differenza reti: 16 fatte, 16 incassate.

L’attacco più prolifico è ovviamente quello del Feriolo (50 gol) mentre l’Agrano vanta solo 15 reti fatte.

Abbonda in pareggi il Bagnella (7), mentre pochi ne ha fatti il Romagnano (2) che è anche la squadra che ha perso di più sinora: 11 partite. Con Quaronese e Bagnella che si dividono il premio miglior difesa con solo 16 gol incassati.

Intanto tra oggi e domani via ai recuperi in Prima Categoria: mercoledì sera alle 20,30 Esio-Vogogna al Curotti di Domodossola e Quaronese-Momo a Quarona. Giovedì sera al Curotti (20,30) si gioca Virtus Villa-Cameri.