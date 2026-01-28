Accoltellamento di Bellinzona, restano gravi le condizioni del 61enne italiano

Si sta delineando in queste ore, grazie alle indagini degli inquirenti, la dinamica del tragico fatto di sangue avvenuto questa notte in un appartamento di via Mirasole a Bellinzona in Canton Ticino.

In base ad una prima ricostruzione, le ferite mortali per la donna, riportate dalla 46enne e dal 61enne italiano sono riconducibili a un'arma da taglio. Le condizioni dell'uomo restano gravi.

A seguito anche di approfondimenti medici, dopo l'arresto il 24enne è stato trasferito in una struttura sanitaria (poiché ritenuto non carcerabile e non interrogabile). I reati ipotizzati sono di assassinio subordinatamente omicidio intenzionale, tentato omicidio intenzionale subordinatamente lesioni gravi. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.

Gli approfondimenti sulla dinamica dei fatti proseguono attraverso i rilievi tecnico-scientifici, la ricerca di tracce forensi, le verifiche medico-legali e la raccolta di testimonianze.