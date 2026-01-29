Maxi operazione antidroga a Varese: coinvolta anche la provincia del Vco

In data odierna, alle prime ore dell’alba, le fiamme gialle del comando provinciale di Varese hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Varese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di cinque cittadini di nazionalità italiana ed uno di nazionalità albanese, per reati concernenti il traffico di stupefacenti, l’illecita detenzione di armi e le minacce aggravate. Il provvedimento cautelare costituisce l’esito di complesse attività di indagine, svolte dai finanzieri della compagnia di Gaggiolo, che hanno permesso di disarticolare un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e operante tra la Lombardia e il Piemonte, con particolare riferimento alle zone del milanese, alla provincia del Verbano Cusio Ossola e al varesotto, tra i comuni di Arcisate e del luinese.

Le investigazioni, svolte affiancando alle tradizionali attività di polizia giudiziaria le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, hanno consentito di rilevare un totale di 8 cessioni di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina e hashish, per un totale di circa 5.5 kg ed un controvalore di oltre 150mila euro. Nel corso delle indagini, è stato possibile appurare come gli arrestati si siano potuti avvalere di una fitta rete di sodali, di cui uno già precedentemente tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione di oltre 1 kg di cocaina, tanto per lo “smercio” della sostanza stupefacente quanto per la commissione di diversi episodi estorsivi, perpetrati anche con violenza e minaccia con armi da fuoco illecitamente detenute, finalizzati all’ottenimento di contanti ed altri beni tra cui anche automobili. Sono tutt’ora in corso di esecuzione perquisizioni in diverse località situate nelle province di Milano, Verbano Cusio Ossola e Varese.

L’attività di servizio svolta testimonia l’importante azione della guardia di finanza, in sinergia con la Procura della Repubblica di Varese, a contrasto dei più gravi e perniciosi traffici illeciti di sostanze stupefacenti per i quali è di fondamentale importanza la ricostruzione della filiera criminale. Si evidenzia che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.