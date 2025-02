Prima Categoria, successo della Virtus Villa nel recupero

Torna alla vittoria la Virtus Villa di Manolo Giampaolo nel recupero della prima giornata di ritorno in casa della Quaronese, su un campo difficile dove non è mai facile per nessuno portare via punti.

Successo importante per i biancoazzurri, che costruiscono le basi per la vittoria nella prima mezzora, quando Gnonto mette a segno la doppietta decisiva. Ossolani che devono poi soffrire nella ripresa, con l’espulsione di Palfini al quarto d’ora e il gol dei padroni di casa, che accorciano le distanze alla mezzora. La Quaronese attacca fino alla fine, ma il fortino della Virtus tiene, e il match finisce 2-1 per gli ospiti.

Arrivano così tre punti molto importanti per il Villa, fondamentali per mantenersi a ridosso della zona playoff, distante ora solo due lunghezze. Domenica per i virtussini c’è il derby con il Vogogna al “Felino e Franco Poscio”.