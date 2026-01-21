Referendum sulla giustizia, cittadini chiamati alle urne il 22 e 23 marzo

Dopo la conferma arrivata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Prefettura del Vco ha diffuso le disposizioni ufficiali per lo svolgimento del referendum, in programma il 22 e 23 marzo, in materia di riforma della giustizia.

I cittadini saranno dunque chiamati alle urne all’inizio della primavera per un referendum popolare confermativo della legge costituzionale relativa all’ordinamento giurisdizionale. In particolare, il quesito a cui i votanti saranno chiamati a rispondere è il seguente: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?”.

I cittadini italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, ma rimane la possibilità di votare in Italia, presentando specifica domanda - entro il 24 gennaio - all’ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore.

La Prefettura sottolinea inoltre come, a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Il manifesto con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi dovrà essere affisso in luoghi pubblici e online il 5 febbraio.