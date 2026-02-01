 / Ambiente

Mergozzo, un nuovo impianto fotovoltaico alle scuole medie

L'intervento, dal costo di 67mila euro, rientra nel percorso di costituzione di una comunità energetica rinnovabile

Nuovo passo verso la transizione energetica nel comune di Mergozzo. L’amministrazione ha infatti affidato i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico che sarà posizionato sulla copertura della scuola secondaria di primo grado.

L’intervento, dal costo di circa 67mila euro, rientra nel percorso avviato per la costituzione sul territorio comunale di una comunità energetica rinnovabile, già avviato nel corso del 2025. I lavori sono stati affidati, tramite gara, alla ditta Elettro Delta di Boca.

