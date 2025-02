Tutto pronto per la supersfida tra Cossato e Juve Domo

La prossima giornata sarà determinante per il futuro del campionato di Promozione. Il big match tra Città di Cossato e Juventus Domo potrebbe cambiare gli equilibri della lotta al vertice, mentre in fondo alla classifica gli scontri tra Dufour Varallo e Omegna e tra Cameri e Union Novara saranno fondamentali per la corsa alla salvezza.

A Cossato si gioca la sfida al vertice che può, se non decidere, quanto meno indirizzare il destino del campionato. Il Città di Cossato, capolista con 42 punti, è reduce da cinque vittorie consecutive, mentre la Juventus Domo, seconda a 39 punti, arriva da tre successi di fila: si preannuncia una gara spettacolare, con in palio punti pesantissimi per la corsa al titolo. All’andata i granata si imposero per 3-2 al “Curotti”.

Partita molto importante in chiave salvezza per l’Omegna, atteso a Roccapietra dalla Dufour Varallo. I nigoglini sono penultimi con 13 punti, e arrivano da una pesante serie negativa con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, ma in settimana hanno riabbracciato il figliol prodigo Andrea Cabrini, in uscita dal BavenoStresa, che potrebbe dare una grossa mano alla causa rossonera. I sesiani, undicesimi a quota 21 punti, hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo un periodo difficile: nelle ultime cinque partite hanno collezionato quattro sconfitte e una sola vittoria. All’andata finì 2-0 per l’Omegna.

Il Feriolo, reduce da due vittorie consecutive, riceve al “Galli” l’Ivrea, terzo con 38 punti. Si tratta di un cliente scomodo per i ragazzi di Porcu: la formazione eporediese ha la miglior difesa del campionato (solo 13 gol subiti) e difficilmente vorrà lasciare per strada punti preziosi per la rincorsa alla vetta, magari sperando in qualche buona notizia da Cossato. All’andata l’Ivrea vinse 3-1.

Trasferta in terra torinese per l’Ornavassese, di scena sul campo del Montanaro. I gialloblù padroni di casa si trovano al nono posto con 24 punti, un buon bottino per una squadra che punta alla salvezza. I neri di Fusè sono ancora ultimi e con la peggior difesa del torneo, ma hanno collezionato due vittorie nelle ultime tre uscite: puntare a raggiungere almeno i playout è un dovere. All’andata i torinesi espugnarono il “Terzi” col punteggio di 2-1.

Le partite:

Dufour Varallo - Omegna; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Orizzonti Canavese; Gattinara - Arona; Virtus Vercelli - Fulgor Chiavazzese RV; Feriolo - Ivrea; Città Di Cossato - Juventus Domo; Montanaro - Ornavassese; Cameri - Union Novara