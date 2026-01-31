"Dove il cuore trova Dio": a Borgomanero l'assemblea diocesana della pastorale giovanile

Sabato 7 febbraio l’oratorio di Borgomanero ospita l’assemblea diocesana di pastorale giovanile della diocesi di Novara. I lavori si aprono alle 9.00 con l’accoglienza; alle 9.30 l’introduzione sul tema della giornata, “Dove il cuore trova Dio” a cura di don Marco Gallo, direttore dell’istituto superiore di liturgia di Parigi.
A partire dalle 11.00 laboratori a scelta per i partecipanti con don Marco Gallo, Matteo Fabris, educatore della Fom della diocesi di Milano, Alessandro Svaluto Ferro, direttore della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Torino, e don Paolo Vagni, incaricato regionale per la pastorale vocazione della regione Marche. Alle 12.30 una preghiera conclusiva.
È richiesta l’iscrizione, entro il 4 febbraio, tramite il sito della diocesi.