 / Attualità

Attualità | 31 gennaio 2026, 14:34

"Dove il cuore trova Dio": a Borgomanero l'assemblea diocesana della pastorale giovanile

Appuntamento il 7 febbraio con incontri e laboratori

&quot;Dove il cuore trova Dio&quot;: a Borgomanero l'assemblea diocesana della pastorale giovanile

Sabato 7 febbraio l’oratorio di Borgomanero ospita l’assemblea diocesana di pastorale giovanile della diocesi di Novara. I lavori si aprono alle 9.00 con l’accoglienza; alle 9.30 l’introduzione sul tema della giornata, “Dove il cuore trova Dio” a cura di don Marco Gallo, direttore dell’istituto superiore di liturgia di Parigi.

A partire dalle 11.00 laboratori a scelta per i partecipanti con don Marco Gallo, Matteo Fabris, educatore della Fom della diocesi di Milano, Alessandro Svaluto Ferro, direttore della pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Torino, e don Paolo Vagni, incaricato regionale per la pastorale vocazione della regione Marche. Alle 12.30 una preghiera conclusiva.

È richiesta l’iscrizione, entro il 4 febbraio, tramite il sito della diocesi.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore