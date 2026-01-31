Locali e pubblico spettacolo, il Prefetto richiama i Comuni ai controlli preventivi

Rafforzare i controlli preventivi e promuovere una gestione più attenta e coordinata delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. È questo l’obiettivo della circolare trasmessa dal Prefetto del Verbano Cusio Ossola a tutti i sindaci della provincia, contenente indicazioni operative per sensibilizzare esercenti e amministrazioni sul rispetto delle normative in materia di safety e security.

Nel documento viene sottolineata, in primo luogo, la necessità di una ricognizione aggiornata dei locali di pubblico spettacolo presenti sul territorio provinciale, passaggio considerato fondamentale per delineare un quadro chiaro delle strutture soggette alle verifiche delle Commissioni di vigilanza. Durante l’incontro in Prefettura, è stato evidenziato come la circolare fornisca strumenti pratici per migliorare il monitoraggio, la gestione delle fasi autorizzative e i controlli successivi sugli eventi.

«È fondamentale garantire che le attività di pubblico spettacolo e intrattenimento si svolgano nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza», ha sottolineato il Prefetto, richiamando l’attenzione sulla prevenzione delle situazioni di sovraffollamento e sul contrasto a qualsiasi forma di esercizio abusivo. Un obiettivo che, secondo la Prefettura, può essere raggiunto solo attraverso una collaborazione sinergica tra tutte le istituzioni coinvolte, a partire dal ruolo centrale delle Commissioni comunali di pubblico spettacolo, chiamate a operare sia in fase autorizzativa sia in quella di vigilanza.

Un appello è stato rivolto anche alle associazioni rappresentative degli esercenti, invitate a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione verso i propri associati e la cittadinanza. «Rafforzare la cultura della sicurezza e della regolarità amministrativa significa tutelare operatori, lavoratori e pubblico», è stato evidenziato nel corso della riunione.

In chiusura, il Prefetto ha espresso l’auspicio di una collaborazione concreta e costante da parte dei sindaci e degli operatori del settore, con l’obiettivo condiviso di fare in modo che le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo continuino a rappresentare «un valore di benessere, socialità e aggregazione per l’intera comunità provinciale».