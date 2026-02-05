Rientrato l'allarme per gli escursionisti dispersi in Val Grande: sarebbero rientrati in auto

Allarme rientrato per i due escursionisti tedeschi che risultavano dispersi in Val Grande. Secondo quanto si apprende dal Soccorso Alpino, i due giovani sono arrivati a Cicogna nel fine settimana e domenica, 1° febbraio, dopo un’escursione a Pian di Boit non avrebbero fatto ritorno. La loro auto, però, non risulta più presente nel parcheggio dell’ostello dove alloggiavano e, probabilmente, sono rientrati a casa già domenica sera al termine dell’escursione. Per maggiore sicurezza, i soccorritori stanno verificando le informazioni anche con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza presenti a Cicogna, per accertarsi che i due escursionisti siano ripartiti con la loro auto.
