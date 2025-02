La polizia domese festeggia i 100 anni dell'ex viceispettore Giovanni Margarone

Questa mattina nella sede dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Domodossola è stato festeggiato il viceispettore in pensione Giovanni Margarone per i suoi 100 anni di vita. Alla cerimonia erano presenti ex colleghi e poliziotti ancora in servizio. Giovanni Margarone è stato accompagnato nella sede di via Romita dal figlio Giorlando, dalla nuora Filomena Viscomi, giornalista di Radio Esseffe e dal genero Antonio Ninivaggi. Al poliziotto in pensione domese sono state consegnate una targa e una pergamena grande è stata la sua sorpresa e commozione

Giovanni Margarone è nato il 7 febbraio 1925 a Mineo in provincia di Catania, sposato con Vanda Serra, ha sei figli è vedovo da dieci anni. Entrato nella polizia a vent'anni, ha prestato servizio a Domodossola per un breve periodo poi a Savona, La Spezia, Como, Chiasso, Cagliari è poi tornato a prestare servizio a Domodossola nel 1968, prima come maresciallo poi come viceispettore. Da quarant’anni è in pensione. Giovanni con la moglie condivideva la grande passione del ballo liscio e la coppia era stata vincitrice di numerosi premi. Dopo la festa nella sede della polizia, ora lo aspetta la grande festa in casa sua con i figli e le rispettive famiglie, parenti e amici.