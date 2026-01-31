Dialetti e lingue locali, una tavola rotonda a Domodossola

Mercoledì 11 febbraio alla cappella Mellerio alle 17 si terrà una tavola rotonda organizzata dalla Pro Loco di Domodossola sulla trasmissione dei dialetti e delle lingue locali. Interverranno rappresentanti di alcune realtà locali del territorio impegnate in esperienze di salvaguardia trasmissione e valorizzazione delle loro parlate.

Coordineranno la tavola rotonda gli studiosi appassionati di dialetto locale: Daniela Borri e Silvano Ragozza. In apertura ci sarà grazie alla collaborazione della Pro Loco con il Comitato Polenta e Sciriuii una prova di parlata domese per il Togn con un attestato.