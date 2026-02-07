Servizio civile regionale: ancora aperte le candidature per quattro posti nel Vco

Rimangono ancora pochi giorni per partecipare al nuovo bando del servizio civile regionale volontario, che mette a disposizione nel Verbano Cusio Ossola quattro posti per giovani tra i 18 e i 28 anni. Il progetto, coordinato dalla cooperativa Aurive in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, si intitola “Spazi di partecipazione e benessere: giovani attivi per stili di vita sani e senza dipendenze” e punta a promuovere stili di vita sani, animazione territoriale e inclusione sociale. Le candidature devono essere inviate entro e non oltre le 12.00 del 12 febbraio.

I volontari selezionati saranno impegnati in attività educative, culturali e sportive, oltre a supporto educativo e sociale nei contesti periferici e nelle aree con minore offerta di spazi di aggregazione. L’obiettivo è prevenire il disagio giovanile e i comportamenti a rischio, favorire la partecipazione attiva e sviluppare competenze socio-emotive. Il servizio civile regionale avrà una durata di otto mesi, indicativamente tra aprile e novembre, con un impegno settimanale di 25 ore e un compenso mensile di 501 euro lordi.

“Siamo felici di portare questa opportunità anche nel Vco – spiega Nadia Trabucchi, presidentessa di Aurive –. Dal 2007 lavoriamo con continuità sul Servizio Civile in questi territori, coinvolgendo centinaia di giovani. Offriamo supporto nella compilazione delle domande e nella scelta consapevole delle attività e delle sedi, per garantire una esperienza utile e formativa”.

Nella provincia del Verbano Cusio Ossola i posti disponibili riguardano quattro sedi: provincia del Vco – Tecnoparco, comune di Verbania – Biblioteca Centro Rete, Ciss Verbano – Educativa territoriale “Doremifa” e comune di Verbania – Ufficio Politiche Sociali. I candidati devono avere compiuto 18 anni e non aver superato i 28 anni e 364 giorni alla data di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol), raggiungibile da computer, tablet o smartphone, utilizzando lo Spid con livello di sicurezza 2. Per chiarimenti e supporto nella compilazione, lo staff di Aurive è disponibile via WhatsApp, e-mail o tramite appuntamenti in presenza e call. Il bando completo è consultabile sul sito della Regione Piemonte.