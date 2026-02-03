Prevenzione e sicurezza nelle scuole del Vco: il Prefetto convoca il Comitato

Nella giornata odierna, presso la Prefettura del Verbano-Cusio-Ossola, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, per un approfondimento dedicato ai fenomeni di disagio giovanile e alle criticità registrate in ambito scolastico. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti della Provincia, del Comune capoluogo, dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle Forze dell’Ordine e dei Servizi Sociali territoriali (Cis).

Durante la riunione sono stati esaminati: episodi di bullismo e cyberbullismo, situazioni riconducibili a uso o spaccio di sostanze stupefacenti, casi di porto di armi improprie, situazioni di disagio psicologico e sociale che coinvolgono studenti e famiglie, aggregazioni giovanili in alcune aree urbane ritenute sensibili. Il Prefetto ha richiamato la necessità di un'azione coordinata e multilivello, in applicazione della direttiva congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, finalizzata alla creazione di contesti educativi sicuri e alla prevenzione dei comportamenti devianti.

Il Comitato ha definito le seguenti linee di intervento: raccolta strutturata di dati sulle criticità presenti nei diversi istituti, attivazione di tavoli tecnici operativi, coordinati dalla Questura, per programmare interventi mirati, potenziamento delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione rivolte agli studenti, anche in collaborazione con psicologi, educatori e realtà del territorio, e nei casi particolarmente critici attività di controllo e vigilanza concordate con i dirigenti scolastici. Il Prefetto ha sottolineato che l'obiettivo principale è tutelare i minori, garantendo un ambiente scolastico sicuro e favorendo percorsi educativi efficaci attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le istituzioni competenti. La Prefettura proseguirà nel monitoraggio del fenomeno. La Questura convocherà nei prossimi giorni un incontro operativo per la definizione delle priorità d’intervento.