Impianti e piste aperti nel week end

Prevista neve per tutto il week end sino a bassa quota, le stazioni sciistiche e le piste di fondo della Val d'Ossola saranno aperte per accogliere gli appassionati.



A Domobianca tutti gli impianti sono aperti ad eccezione della sciovia Moncucco, chiuso il muro Torcelli.



San Domenico aperte le seggiovie ad eccezione della Casa Rossa. Per quanto riguarda le piste, aperte quasi tutte tranne Bandolero 3bis e 3, La Rossa, Sella, Intermedia e Casa rossa.



In Vigezzo a La Piana tutte le piste aperte e accessibili, a Formazza chiusa la seggiovia Sagersboden, aperti gli skilift Valdo e il kids park principianti.



All'Alpe Devero nei fine settimana aperto invece solo il tapis roulant. Anche al Mottarone skipark aperto.



A Macugnaga, al Belvedere tutte le piste aperte, al Moro, aperto il San Pietro.



Per quanto riguarda il fondo, si può sciare a Riale, al Devero, sull'anello di Formazza Valdo e San Michele, e anche a Macugnaga sulle piste a Isella e Pecetto.

Aperto anche il Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore con una pista di 2 km e la possibilità di noleggio sci, bastoncini e scarpe.



Considerate le precipitazioni nevose, sono possibili eventuali chiusure di impianti e piste o condizioni di scarsa visibilità per cui è raccomandabile consultare i bollettini delle singole stazioni per eventuali aggiornamenti.



Per quanto riguarda il rischio valanghe, il bollettino Arpa Piemonte segnala pericolo di livello 2 moderato: i nuovi accumuli di neve ventata e quelli meno recenti possono in parte subire un distacco in seguito al passaggio di sciatori fuoripista. Gli accumuli di neve ventata con il cattivo tempo sono a malapena individuabili e pertanto si consiglia una prudente scelta dell'itinerario e di mantenere le distanze di scarico.