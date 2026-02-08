Domodossola, si cerca un conservatore per i musei civici cittadini

Il comune di Domodossola ha aperto un bando per la selezione di un conservatore museale per i musei civici della città. L’incarico, della durata di un anno a partire da aprile 2026, mira a rafforzare la struttura organizzativa dei musei e ad adeguarla agli standard nazionali e regionali in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

La figura selezionata sarà responsabile della conservazione, gestione, sicurezza e valorizzazione delle collezioni, oltre che del coordinamento delle attività di catalogazione, manutenzione, ricerca e comunicazione. Tra i compiti previsti rientrano anche la progettazione di mostre temporanee, la collaborazione con scuole e istituzioni culturali, la cura dei rapporti con la Soprintendenza e il supporto ai progetti finanziati dal Pnrr relativi alla digitalizzazione del patrimonio.

Per partecipare è necessario possedere una laurea specialistica o del vecchio ordinamento in discipline attinenti alle collezioni museali (storico-artistiche, archeologiche, etnografiche o naturalistiche), eventuali titoli post-lauream e competenze documentate nel settore museale. La selezione avverrà tramite valutazione del curriculum e colloquio finale con i tre candidati migliori. Le candidature devono essere presentate entro le 12.00 del 2 marzo tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it.