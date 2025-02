Sanità, M5S: "Dalla conferenza dei sindaci silenzio sul futuro degli ospedali"

“Giovedì scorso abbiamo assistito alla prima conferenza dei sindaci che non ha fatto altro che ratificare decisioni già prese sulla spartizione delle cariche, cinque componenti con due, se non tre, visioni differenti sul futuro ospedaliero del Vco”. Esordisce così il Movimento 5 Stelle di Verbania in una nota relativa alle ultime elezioni per la rappresentanza dei sindaci dell’Asl Vco. “Solo due interventi fuori programma hanno evidenziato l’annoso problema mai risolto sul destino degli ospedali del Vco – prosegue la nota -. Il neopresidente della conferenza, sindaco di Verbania, ha sottolineato l'importanza di affrontare questioni comuni, come la mancanza di medici di base, il sistema di emergenza e la creazione di case di comunità. Giustissimo, anzi è fondamentale agire rapidamente per non perdere i finanziamenti del Pnrr e veder svanire l’opportunità delle case di comunità”.

“Tuttavia – sottolinea il M5S - il problema principale resta irrisolto: regione e sindaci per anni si sono rimbalzati il compito di decidere, portare proposte condivise in tema ospedaliero. Dal canto suo la regione non ha mai detto chiaramente cosa vuole, ma soprattutto, cosa si può effettivamente fare. Le linee guida nazionali sanciscono che il Vco avrà un solo Dea di primo livello sia per la sostenibilità economica che la professionalità. Questa è la realtà e bisogna affrontarla. La conferenza però ha evitato di parlare di questo tema con silenzio che rischia di veder mettere continue toppe ai nostri nosocomi anziché pensare a soluzioni a lungo termine”.

“È tempo che la politica si faccia da parte e ascolti esperti e tecnici su cosa è bene per la salute pubblica del nostro territorio – conclude il movimento -. Tutti convergono con un’unica soluzione: un ospedale unico baricentrico. Si affrontino quindi tutti i temi per risolvere le criticità attuali ma ci si assuma la responsabilità di creare un futuro concreto e sostenibile per il sistema ospedaliero della nostra provincia”.