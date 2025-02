Soccorso Alpino, l'ossolano Giulio Frangioni confermato vice ordinario del direttivo regionale

Nella serata di venerdì 7 febbraio, l'assemblea regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha eletto la nuova presidenza che sarà in carica per il triennio 2025-2027. I direttivi delle 12 delegazioni più i responsabili delle 50 stazioni territoriali si sono riuniti per confermare Luca Giaj Arcota in qualità di presidente, Daniele Fontana come vicepresidente vicario e Giulio Frangioni come vice ordinario.

Luca Giaj Arcota è nato a Torino nel 1967 e risiede a Coazze. Tecnico operativo nella stazione Val Sangone dal 1998, è anche istruttore nazionale di sci alpinismo nel Club Alpino Italiano. Poiché ha ricoperto il ruolo di presidente regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese dal 2016 questo è il suo quarto e ultimo mandato, come da statuto del corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Daniele Fontana, nato a Mondovì nel 1973, è residente a Ceva. È entrato a far parte della stazione Garessio nel 2007 e si è specializzato come tecnico esperto in ricerca dispersi dal 2015 diventando coordinatore operazioni di ricerca formatore nella scuola nazionale del Cnsas. Ha già ricoperto il ruolo di vicepresidente vicario dal 2019.

Giulio Frangioni è nato a Domodossola nel 1955 ed è residente a Preglia. È diventato tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel 1982 nella stazione di Villadossola, ricoprendo anche il ruolo di tecnico di elisoccorso dal 1988 al 2009. È andato in pensione dopo essere stato coordinatore della segreteria Cnsas a Milano per 35 anni.