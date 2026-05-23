E' morto Maurizio Gozzelino, l'inventore del Crodino

Il Centro Studi Piero Ginocchi di Crodo annuncia la scomparsa di Maurizio Gozzelino, inventore della formula di elette erbe aromatiche, sapientemente dosate, che daranno poi origine al Crodino. Affabile, abile comunicatore, generoso, dai modi semplici della persona colta ma non esibizionista. Ufficiale Brigata Julia 3° reggimento, gruppo Belluno, 22° batteria a Pontebba in Friuli.
Premiato nel 2016 dal nostro ente con il Ginocchi d’Oro divenne anche Cittadino onorario di Crodo dal 2021. Insieme a Piero Ginocchi ha contribuito al benessere delle nostre valli.
Ai famigliari la nostra riconoscenza e le sentite condoglianze.
Il Centro Studi Ginocchi di Crodo