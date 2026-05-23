Le previsionei meteo per il weekend

La progressiva espansione di un promontorio di alta pressione, attualmente centrato tra il Nordafrica e la penisola iberica, verso l'Europa centro occidentale garantisce sul Piemonte condizioni prevalentemente stabili e soleggiate almeno fino all'inizio della prossima settimana. "Le temperature - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - sono attese in progressivo e generale aumento a tutte le quote, con massime in pianura mediamente tra i 27 °C e i 30 °C oggi e punte che da domani e per i prossimi giorni potranno superare diffusamente i 30 ° C".

SABATO 23 MAGGIO 2026

Nuvolosità: cieli sereni o soleggiati con locali addensamenti a ridosso dei settori alpini, più compatti sui rilievi sudoccidentali. Precipitazioni: assenti salvo deboli rovesci pomeridiani a ridosso della fascia alpina, più probabili sul Cuneese. Zero termico: in lieve calo sui 3800-4000 m. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali in montagna, deboli orientali o variabili altrove

DOMENICA 24 MAGGIO 2026

Nuvolosità: velato al mattino e più soleggiato al pomeriggio. Sviluppo di nuvolosità cumuliforme a ridosso delle vallate alpine da metà giornata. Precipitazioni: assenti, salvo deboli rovesci isolati al pomeriggio a ridosso delle vallate alpine. Zero termico: in lieve aumento nelle ore centrali, poi nuovamente in calo sui 3800 4000 m.