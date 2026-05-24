Comunali 2026, affluenza in crescita nelle ultime ore di voto

Nuovo aggiornamento sull’andamento del voto nei Comuni del Novarese e del Verbano Cusio Ossola chiamati al rinnovo di sindaci e consigli comunali. Alle 23 di domenica, ultimo rilevamento della giornata, l’affluenza mostra percentuali diverse tra i territori, con alcuni centri già oltre il 60% di partecipazione.

Nel Novarese la media complessiva si attesta al 46,78%. Il dato più alto arriva da Vinzaglio, dove ha votato il 62,32% degli aventi diritto. Seguono Invorio con il 49,52% e Bogogno con il 47,2%.

A Trecate, il Comune più osservato dal punto di vista politico, la partecipazione ha raggiunto il 46,58%. Più basse invece le percentuali registrate a Garbagna Novarese, ferma al 41,27%, e a Vaprio d’Agogna, dove l’affluenza alle 23 è del 35,34%. In quest’ultimo caso il dato viene seguito con particolare attenzione perché la presenza di un solo candidato rende necessario il raggiungimento del quorum.

Nel Verbano Cusio Ossola la partecipazione complessiva è del 40,81%. Borgomezzavalle e Macugnaga sono i due Comuni con la maggiore affluenza, rispettivamente al 61,28% e al 60,8%. Percentuali più contenute negli altri centri chiamati alle urne: a Stresa ha votato il 41% degli elettori, a Baveno il 40,89%, mentre Crevoladossola si ferma al 37,03%. Le urne riapriranno domani mattina, lunedì 25 maggio, alle 7 e resteranno aperte fino alle 15. Al termine delle operazioni di voto prenderà subito il via lo scrutinio delle schede.