Festa di Santa Rita, tanti fedeli alla messa tra processione, rose e pellegrinaggio

La bella giornata di ieri ha favorito la grande partecipazione di fedeli al Croppo per la tradizione messa, seguita dalla processione e dalla benedizione delle rose, in occasione della festa di Santa Rita.

Molti fedeli con un mazzetto di rose in mano provenienti dai loro giardini hanno partecipato alla messa. Una bambina è poi passata con un cesto di rose, offerte da chi ne aveva in abbondanza nel proprio giardino e messe a disposizione di chi ne fosse sprovvisto.

Un gruppo di fedeli, guidato dal parroco don Paolo Cavagna, è giunto in pellegrinaggio a piedi da Beura. Dopo la celebrazione della Messa c'è stata la processione con le fiaccole la benedizione delle rose, la recita della preghiera di Santa Rita e la benedizione dei fedeli con la reliquia.Al termine il parroco ha ringraziato Laura Audo e alcuni residenti per la cura con quale hanno preparato la cappella e l’area adiacente in occasione della celebrazione.

La cappella del Croppo situata sulla strada per la cava contiene un dipinto della Madonna di Einsiedeln e un bassorilievo in pietra con l’immagine della Madonna sopra l’altare. Mentre all’esterno a lato c’è una statua di Santa Rita su una mensola di sasso. Accanto alla cappella una grande croce in acciaio alta sette metri che di sera viene illuminata con luci a led ed è visibile dalla strada venendo da Domodossola al Croppo