 / Domodossola

Domodossola | 10 febbraio 2026, 15:25

Sacro Monte Calvario, la messa nella grotta di Lourdes per la giornata del malato

La celebrazione domani, 11 febbraio, in occasione della festa della Madonna

Sacro Monte Calvario, la messa nella grotta di Lourdes per la giornata del malato

Al Sacro Monte Calvario di Domodossola, in occasione della Festa della Madonna di Lourdes e della giornata del malato, i padri Rosminiani celebrano domani - mercoledì 11 febbraio - alle 14.30 la messa alla Grotta di Lourdes.

La riproduzione della grotta di Lourdes ai piedi del santuario fu realizzata dallo scultore  Pietro Mosca di Biella. Fu costruita nel 1908 per interessamento dell'allora rettore don Arrigo Moulard, in occasione del 50° delle apparizioni della Madonna di Lourdes, con il contribuito delle offerte raccolte in tutti i paesi dell'Ossola. Dopo la sua inaugurazione sono diventate tradizione due celebrazioni che si svolgono ai piedi della grotta: quella dell'11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, e per l'Assunta il 15 agosto.

Mary Borri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore