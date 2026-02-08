Vigezzina-Centovalli, promozioni ed eventi in vista della primavera

Promozioni dedicate alle coppie, iniziative per la Festa della Donna, eventi enogastronomici e nuovi progetti per le scuole. La Ferrovia Vigezzina-Centovalli rilancia la propria offerta in vista della primavera, proponendo un ricco calendario di appuntamenti pensati per valorizzare il territorio e incentivare il turismo tra Piemonte e Canton Ticino.

Prosegue fino al 28 febbraio la promozione “Inverno per 2”, che consente di viaggiare in coppia lungo l’intera linea, da Domodossola a Locarno e viceversa, acquistando due biglietti di andata e ritorno al prezzo di uno solo. L’offerta, al costo di 39 euro a coppia, include la prenotazione del posto e l’eventuale supplemento per i treni panoramici e sta registrando un buon riscontro da parte dei viaggiatori.

Dal 1° all’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, è invece prevista una settimana promozionale dedicata alle viaggiatrici. In questo periodo sarà possibile usufruire di biglietti a prezzo ridotto sull’intero percorso, con tariffe fissate a 8 euro in seconda classe e 18 euro in prima classe, comprensive di prenotazione.

Dal 18 al 22 marzo spazio alla primavera con il biglietto speciale “Camelie Locarno”, collegato alla 27ª edizione della rassegna floreale. Al costo di 37 euro, il titolo di viaggio include andata e ritorno in giornata e l’ingresso al Parco delle Camelie, offrendo ai passeggeri l’opportunità di abbinare il viaggio panoramico alla visita dell’evento.

Torna inoltre il 15 marzo “Cantine a bordo – Speciale Alto Piemonte”, iniziativa realizzata in collaborazione con il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte. Il viaggio prevede degustazioni guidate di vini selezionati, abbinate a un menù curato dallo chef Luca Prata. Il biglietto comprende calice in omaggio, box gourmet e momenti di approfondimento sul territorio. Il costo è di 40 euro per gli adulti e 24,50 euro per bambini e ragazzi. Sono previsti anche treni speciali per gruppi e comitive.

Accanto alle proposte turistiche, la Ferrovia punta anche sul mondo della scuola con il nuovo progetto “Binari didattici”. L’iniziativa, rivolta agli istituti del Vco, nasce in collaborazione con il Comune di Santa Maria Maggiore e le realtà museali locali, e propone percorsi che uniscono il viaggio in treno ad attività didattiche e laboratoriali. L’offerta è valida da gennaio ad aprile, esclusi i giorni festivi.