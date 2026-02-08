Carnevale al Cit Paris: tre giorni di festa con Ets Badulerio 2.0

Carnevale al ristorante bar Cit Paris, con un ricco programma organizzato da Ets Badulerio 2.0. Il primo appuntamento è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 20, con l’assaggio di polenta, salamini, cotechino e lenticchie. Per prenotazioni è possibile contattare il numero 340 6677959. A seguire, serata con musica a 360°.

Domenica 15 febbraio, dalle 11.30, prenderà il via la distribuzione di polenta, salamini, gorgonzola, accompagnati da torte. Non saranno previste le tradizionali frittelle di Emma, ma il Comitato Carnevale desidera ringraziare l’attiva volontaria per il prezioso contributo offerto negli anni, preparando le squisite frittelle di Carnevale per oltre trent’anni. Emma Rondoni sarà comunque presente insieme alle collaboratrici per la distribuzione dei piatti tipici della festa. Il programma si chiuderà martedì 17 febbraio, con l’inizio della distribuzione di polenta, salamini e gorgonzola a partire dalle 11.30. Alle 14 è prevista l’iscrizione gratuita al concorso mascherato per bambini. La premiazione dei migliori costumi vedrà la partecipazione delle maschere domesi del Togn e della Cia, oltre al Comitato Carnevale di Domodossola.

"Dallo scorso anno il concorso mascherato del Badulerio – spiega Claudio Lunardi del Comitato Carnevale – è stato inserito nel programma del Carnevale domese e già abbiamo notato nella passata edizione una partecipazione maggiore di bambini. Speriamo di ripetere il successo anche quest'anno".