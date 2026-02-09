Lavori in piazza Cortesia: sospesa la circolazione da lunedì 23 febbraio

L’Ufficio Tecnico Comunale informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione urbana e abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Cortesia, sarà necessaria la sospensione temporanea della circolazione stradale nell’area interessata dai lavori.

La chiusura scatterà dalle ore 8.00 di lunedì 23 febbraio 2026 e resterà in vigore fino al termine delle opere. Le strade coinvolte dalla sospensione della viabilità saranno piazza Cortesia, nel tratto compreso dall’intersezione con via Castellazzo, via Scaciga della Silva e via Giovanni XXIII, oltre a via Binda e al tratto finale di via Cadorna.

Durante il periodo di chiusura, l’Amministrazione Comunale precisa che l’accesso all’area del supermercato Tigros e alla Farmacia Comunale sarà comunque garantito attraverso via Giovanni XXIII. Per agevolare la circolazione, in via Veggia verrà istituito il doppio senso di marcia, così come in via Scaciga della Silva nel tratto finale, nel momento in cui verrà disposta la chiusura temporanea.

Per la viabilità alternativa, l’accesso da Nord sarà possibile tramite via Sant’Antonio, mentre da Sud si potrà transitare lungo via Trieste e via Milano.

L’invito rivolto a residenti, commercianti e utenti è quello di prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata sul posto e di rispettare le deviazioni indicate.

L’Amministrazione Comunale si scusa per i disagi che i lavori e la conseguente interruzione della viabilità potranno causare, sottolineando tuttavia come l’intervento sia indispensabile per migliorare e modernizzare infrastrutture essenziali della città. L’Ufficio Tecnico Comunale resta a disposizione per eventuali esigenze contingenti legate all’esecuzione delle opere.