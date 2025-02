Quattro giorni di celebrazioni per l'81° anniversario della Battaglia di Megolo

Si aprono giovedì 13 febbraio le celebrazioni per l’81° anniversario della Battaglia di Megolo, in ricordo dei partigiani caduti il 13 febbraio 1944 durante uno scontro con i nazifascisti. Le iniziative sono organizzate dai comuni di Pieve Vergonte e Omegna in collaborazione con Anpi e Fivl.

Il primo appuntamento è dunque in programma per giovedì alle 17.00 alla casa museo di Megolo con l’inaugurazione della mostra “Gli schiavi di Hitler. La drammatica storia degli internati militari”. A seguire la presentazione del libro “Il valore di una scelta” di Pietra De Blasi.

Le celebrazioni proseguono sabato 15 febbraio. Alle 10.30 la messa in suffragio dei caduti nella chiesa parrocchiale di Cireggio, con la deposizione di un omaggio floreale monumento al capitano Filippo Maria Beltrami. Alle 17.00, poi, la messa in suffragio dei caduti nella chiesa di San Lorenzo di Megolo.

Doppio appuntamento, tra Omegna e Megolo, anche domenica 16 febbraio. Si inizia alle 9.00 con la messa nella chiesa parrocchiale di Omegna con la partecipazione del laboratorio di canto corale di Uni3. Alle 10.00 il corteo per le vie della città con omaggi floreali ai monumenti ai caduti a cura dell’amministrazione comunale e dell’Anpi Omegna e Zona Cusio, con la partecipazione della Nuova Filarmonica Omegnese. Alle 11.00 ritrovo al teatro Sociale per i saluti delle autorità e l’orazione ufficiale a cura di Andrea Furegato, sindaco del comune di Lodi. A seguire un pranzo al circolo Ferraris.

Sempre domenica, alle 14.30, un raduno in piazza San Lorenzo a Megolo con la commemorazione ufficiale a cura della giornalista Lidia Tilotta. A seguire, visita al cimitero e al cippo del Cortavolo, con l’accompagnamento del Corpo Musicale di Fomarco.

Ultimo appuntamento martedì 18 febbraio alle 9.30 all’oratorio di Cireggio per un incontro con gli studenti con Grazia Richetti dell’Anpi Omegna e Zona Cusio e Matteo Giorgetti dell’associazione Casa della Resistenza.