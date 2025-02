Seconda Categoria: Esio ko, il campionato si riapre

L’Esio cade sul campo del Gargallo, dove arriva una pesante sconfitta per 3-1. Verbanesi sotto di due gol, poi Primatesta prova a riaprirla, ma arriva la terza rete dei padroni di casa che chiude i giochi. La capolista incassa così la seconda sconfitta stagionale, la seconda in questo anno solare 2025, e vede assottigliarsi il proprio vantaggio sulla Castellettese, che si avvicina pericolosamente.

I biancorossi del Cireggio lottano, ma escono sconfitti per 3-2 sul campo della Castellettese. Non basta la doppietta di Mbow per fermare la seconda forza del campionato. Con questo risultato, il Cireggio rimane in decima posizione, mentre i ticinesi avvicinano sensibilmente la vetta, distante ora solo due lunghezze.

La Pro Vigezzo di mister Pennestri ha dato spettacolo in casa, sul sintetico del “Curotti”, travolgendo il Maggiora con un netto 4-1. Una prestazione di grande livello, coronata dalle reti di Rolandi, Balassi, Pidò e Ferrari, che permette ai vigezzini di consolidare la quinta posizione in classifica. La squadra ha dimostrato un ottimo stato di forma, confermandosi come una delle formazioni più pericolose del torneo.

Sul campo di Dormelletto, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria di misura per 1-0 contro i cusiani del Casale Corte Cerro. I casalesi incassano la settima sconfitta stagionale e restano fermi a 21 punti, superati dal Gargallo.

Il Fomarco strappa un pareggio per 2-2 sul campo della Voluntas Suna, in una sfida combattuta fino all'ultimo secondo. Il bomber Celeste ha aperto le marcature su rigore al 32' per i padroni di casa, ma i biancoverdi hanno risposto con Visconti prima dell'intervallo. Nella ripresa, Peroni ha riportato avanti la Voluntas, ma nel finale Soncini ha trovato il gol del pareggio. Con questo punto, il Fomarco sale al sesto posto a pari merito con il Riviera D’Orta, mentre la Voluntas Suna resta in zona playout.

I gialloblù della Crevolese ottengono un'importante vittoria esterna contro il Crodo, imponendosi con un netto 3-0. I ragazzi del presidente Biggio sfoderano una prestazione convincente e si portano a 16 punti, staccando la zona playout. Gli antigoriani rimangono fanalino di coda con soli 3 punti, e giovedì sera ospiteranno la Voluntas Suna per la ripetizione degli ultimi tre minuti della partita già disputata lo scorso dicembre.

Risultati:

Dormelletto Comignago - Casale Corte Cerro 1 - 0; Castellettese - Cireggio 3 - 2; Crodo - Crevolese 0 - 3; Voluntas Suna - Fomarco Don Bosco Pievese 2 - 2; Riviera D'Orta - Varallo Pombia 0 - 2; Gargallo - Esio 3 - 1; Pro Vigezzo - Maggiora 4 - 1

Classifica:

Esio 40 - Castellettese 38 - Dormelletto Comignago 33 - Varallo Pombia 28 - Pro Vigezzo 26 - Fomarco Don Bosco Pievese 23 - Riviera D'Orta 23 - Gargallo 22 - Casale Corte Cerro 21 - Cireggio 19 - Crevolese 16 - Voluntas Suna 12 - Maggiora 11 - Crodo 3