Gaiardelli: “Nuova maxi Atl: espressione unanime dei soci propedeutica a ulteriori passi per raggiungere obiettivo”

“Abbiamo compiuto passi avanti, ora arriva la fase più difficile ma il territorio, se raggiungiamo l’obiettivo, potrà trarre vantaggi dalla nuova maxi Atl”. Dopo la riunione del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola riservata ai soci, svoltasi lo scorso 4 febbraio al Tecnoparco di Verbania, è il presidente Francesco Gaiardelli, nei giorni della Bit, a fare il punto sulle proposte pervenute recentemente dall’assessore regionale competente Marina Chiarelli, che prevedono la fusione dell’Agenzia del Vco con quella che raggruppa Novara, Vercelli e Biella.

“I soci hanno espresso all’unanimità parere favorevole – spiega Gaiardelli – ma vale sottolineare che si è trattato di un primo atto di indirizzo. Siamo solo agli inizi di un lungo percorso e questa che arriva ora sarà la fase più complicata, pur tuttavia l’espressione unanime da parte dei soci, coi quali c’è stato un confronto positivo e per questo motivo li ringrazio, ha rappresentato un passo certamente significativo. Sono sorti degli spunti interessanti – prosegue Gaiardelli – che andremo a discutere e affrontare nel prossimo Cda. Siamo dinnanzi a un possibile cambiamento epocale che – si legge nella nota – qualora dovesse andare in porto come auspico, permetterebbe di dare vita ad un’Agenzia di promozione e accoglienza turistica di quadrante e più forte, anche sul fronte delle risorse messe a disposizione dalla Regione, e ancor più competitiva di quelle attuali. Il territorio del Vco potrebbe trarre enormi vantaggi”.

Sotto lo stesso ombrello potrebbero, dunque, fondersi forse già entro la fine dell’anno, Distretto dei laghi e Atl Terre dell’Alto Piemonte. Il nuovo ente ricalcherebbe così i confini della Camera di commercio Monte Rosa-Laghi-Alto Piemonte. Dice ancora Gaiardelli: “Ora affrontiamo la fase negoziale più difficile, durante la quale dovremo far inserire nel nascente statuto situazioni di peso come le presenze turistiche del Distretto, numeri questi che da anni pongono il Vco sul podio tra le aree turistiche del Piemonte, e il nostro know out”.

Previsto, a breve, un incontro sul tema a Torino, presso gli uffici tecnici della Regione, cui parteciperà anche l’altra Atl per iniziare quella che si preannuncia essere una lunga trattativa. “Il Vco – conclude il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola – è un territorio a vocazione prettamente turistica da ormai quasi due secoli, motivo per cui cercheremo di far valere la nostra esperienza, soprattutto sul tema della governance. L’obiettivo è quello di portare a casa il massimo dei risultati”.

Intanto, si diceva, il Distretto ha preso parte alla 40ª edizione della Bit, la Borsa internazionale del Turismo che si chiude oggi a Milano, nel quartiere fieristico di Rho. Nello stand allestito dalla Regione Piemonte, il presidente Gaiardelli ha illustrato alcune novità della nuova stagione 2025 e, tra l’altro, presentato “Soul garden” (nella foto), un viaggio tra ville e giardini del nostro territorio. “Un momento di promozione importante per sostenere il turismo green e consapevole”, commenta Gaiardelli nella nota.