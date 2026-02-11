Nasce il comitato provinciale a sostegno di "Futuro Nazionale"



Si costituisce ufficialmente il comitato provinciale a sostegno della nascita del partito "Futuro Nazionale", promosso dal generale Roberto Vannacci. L’obiettivo è offrire un supporto immediato e concreto a un’iniziativa che, secondo i promotori, sta raccogliendo consensi e attenzione anche sul territorio, con l’intento di ridare rappresentanza a cittadini oggi sempre più distanti dalla politica.

"Il nostro comitato è nato per dare un segnale immediato e concreto di supporto alla creazione del partito "Futuro Nazionale" da parte del generale Vannacci, dimostrando come la nostra provincia abbia accolto favorevolmente la sua iniziativa e attenda di poter dare il proprio contributo.

Ci congratuliamo ovviamente per quanto fatto finora dai fondatori, per la linea adottata e le scelte non facili ma che stanno creando, all'interno della destra italiana, un nuovo punto di forza, rinnovandone gli ideali e fornendo un approccio concreto alla realtà attuale.

Non consideriamo la creazione di questo nuovo partito un indebolimento per il centro-destra, ma piuttosto un modo per rispondere alle domande di quei cittadini che oggi non si riconoscono più nei vecchi partiti e che si stanno sempre orientando verso l'astensionismo, fornendo loro un nuovo punto di riferimento nel panorama politico nazionale e locale.

In qualità di Presidente del comitato provinciale e come rappresentante dei tanti che come me hanno aderito al partito nella nostra provincia, prendo parte all'iniziativa del generale Vannacci non come membro di una classe politica che tenta di riciclarsi, ma come cittadino che trova nelle sue proposte nuovi stimoli, prospettive e la voglia di mettersi a disposizione per dare un contributo concreto al proprio territorio"

Il presidente Fabio Falcioni