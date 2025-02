Consiglio comunale, si discute sui lavori al teatro Galletti e di Expo

Primo consiglio comunale del 2025 per Domodossola. L'appuntamento è per il 17 febbraio alle 21.00. Due le interpellanze che saranno all'ordine del giorno, entrambe del Partito Democratico: una sui lavori di ristrutturazione del teatro Galletti, l'altra sull'assunzione di un dipendente per il centro operativo comunale.

Due sono invece le interrogazioni del gruppo Fratelli d'Italia: una sullo skate park realizzato nel piazzale dello sport e un'altra sull'Expo italo-svizzero.

Ancora, l'ordine del giorno vede una variazione al bilancio di previsione, l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 e relativo elenco annuale e infine l’alienazione di un terreno comunale in via Marzabotto.