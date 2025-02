Servizio civile universale, tre posti disponibili al comando provinciale dei vigili del fuoco VIDEO

Restano ancora pochi giorni per candidarsi per i tre posti disponibili per il servizio civile universale presso il comando provinciale dei vigili del fuoco del Vco. L’obiettivo, tramite due diversi progetti, è quello di promuovere e trasmettere ai giovani volontari il sistema valoriale del corpo nazionale, attraverso la condivisione non solo delle competenze tecniche ma anche del ricco bagaglio di esperienze e modelli maturati nel tempo, frutto di un lungo cammino fatto di persone orgogliose di essere al servizio del Paese.

Il primo progetto, per cui sono disponibili due posti, è “Per crescere in sicurezza” e ha lo scopo di coinvolgere i giovani per promuovere le conoscenze fondamentali sugli specifici rischi del territorio e i comportamenti consapevoli di autoprotezione, al fine di essere più resilienti anche nei confronti dei rischi legati al cambiamento climatico.

Il secondo è invece “Cresciamo in sicurezza con i vigili del fuoco”, per cui è disponibile un posto. L’obiettivo è coinvolgere le comunità nella promozione e diffusione delle conoscenze fondamentali sui rischi del territorio e delle buone pratiche di autoprotezione da seguire, dando un fattivo contributo al perseguimento dell’obiettivo di rendere le città e gli insediamenti più sicuri e sostenibili.

Possono inviare la propria candidatura i giovani tra i 18 e i 28 anni che abbiano cittadinanza italiana, di altri Stati membri dell’Ue o di Stati extra Ue purché regolarmente soggiornanti in Italia. Le domande possono essere inviate entro e non oltre le 14.00 del 18 febbraio, esclusivamente tramite la piattaforma Dol (domanda on line). I candidati che hanno presentato domanda saranno convocati per un colloquio di selezione, superato il quale diventano operatori volontari di servizio civile universale e svolgono le attività previste nell'ambito del progetto, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto che saranno chiamati a stipulare e dalla normativa in materia di servizio civile universale.