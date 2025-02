Celebrata la Madonna di Lourdes e la giornata mondiale del malato a Domodossola

Era gremita ieri pomeriggio la chiesa Collegiata in occasione della festa della Madonna di Lourdes e della Giornata Mondiale del Malato Dopo il Rosario è stata celebrata la messa. Durante la celebrazione è stato conferito il sacramento dell’unzione degli infermi. Nella chiesa Collegiata, a lato dell’altare, è stata esposta la statua della Vergine di Lourdes; al termine della funzione ì sono state distribuite ai fedeli piantine di primule colorate e le immaginette della Vergine di Lourdes.

La messa è stata presieduta dal parroco don Vincenzo Barone e concelebrata da don Giacomo Bovio, da don Gabriele Romagnoli e da don Giuseppe Ottina.

“Maria è la madre che accoglie il dolore dei suoi figli – ha detto il parroco durante l'omelia- lo presenta a Dio e ci guida alla speranza. Vediamo Maria presente sotto la croce silenziosa, ma piena di amore accanto al figlio che soffre. Anche oggi Maria continua a stare accanto ad ogni persona malata, ad ogni cuore afflitto come madre di consolazione” .

La giornata mondiale del malato ha ricordato il parroco è un richiamo per tutti per interrogarci su come trattiamo il malato e la sofferenza. “Li consideriamo un peso – ha detto il parroco - o un opportunità per amare di più . Papa Francesco – ha proseguito - ci ricorda che la chiesa deve essere un ospedale da campo, pronto a curare con tenerezza e misericordia le ferite degli uomini, ma questo lo fa attraverso le persone che ci sono accanto ogni giorno attraverso i medici, gli infermieri gli operatori sanitari, attraverso i familiari e i volontari che dedicano il loro tempo e le loro energie a chi soffre” .