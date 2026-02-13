 / Attualità

Poste Italiane celebra San Valentino con una speciale cartolina filatelica

Disponibile negli uffici postali di Domodossola, Verbania e Pallanza e online su poste.it, l’iniziativa propone anche una cartolina puzzle con annullo speciale a Torino fino al 14 febbraio.

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica.

Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.

La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1€ nei  uffici postali di Domodossola, Verbania e Pallanza, online su poste.it oltre che nello Spazio Filatelia di Via Alfieri 10  a Torino dove sino al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale.

La cartolina puzzle dal titolo “L’amore è una combinazione segreta”, al prezzo di 6€, consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.

Per ulteriori informazioni su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

