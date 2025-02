Teleferiche abusive nel Vco, incontro proficuo tra amministratori e carabinieri forestali

Più di 70 tra sindaci e amministratori locali hanno preso parte questa mattina – giovedì 13 febbraio – ad un incontro in provincia per discutere l’annoso problema delle teleferiche di montagna, che in tutto il Vco risultano essere per la gran parte abusive o non a norma.

L’indagine è stata effettuata sul territorio provinciale dai carabinieri in seguito all’incidente avvenuto a luglio 2024, nel quale Margherita Lega ha perso la vita a Calasca Castiglione. Secondo i dati raccolti, su 200 teleferiche il 90% non è in regola. Per questo è stato convocato un tavolo di confronto con i sindaci, il presidente della provincia Alessandro Lana e i carabinieri forestali per trovare una soluzione comune al problema.

“È stato un incontro molto apprezzato dagli amministratori, che hanno partecipato numerosi, e sicuramente utile”, le parole del presidente Lana. I sindaci hanno avuto modo di confrontarsi con il colonnello Giuseppe Laghezza, comandante dei carabinieri forestali, per chiarire dubbi e perplessità riguardanti le normative vigenti e capire come agire per sanare la situazione.

“Ogni sindaco ha potuto chiedere informazioni – ha spiegato Lana – sulla situazione specifica del proprio comune. Ogni teleferica è infatti un caso a sé e non è facile avere una normativa applicabile a tutti. Per questo dovremo agire per far leva sulla regione Piemonte e chiedere una legge regionale, per semplificare così l’iter burocratico”.

“L’incontro è stato sicuramente molto utile e proficuo – conclude il presidente della provincia – ma rimangono diversi problemi, che sarebbe stato impossibile risolvere in un solo giorno. Tra gli aspetti più complessi c’è sicuramente quello economico, che ogni comune dovrà affrontare”. Nel frattempo, si lavora per la creazione di moduli da consegnare all’ufficio tecnico dei comuni per intervenire su ogni teleferica, in modo da avere un modello univoco.