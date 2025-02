San Valentino, resiste la tradizione di regali e cene romantiche

San Valentino resiste al tempo che passa e le coppie innamorate un po' di tutte le età continuano a celebrare questa ricorrenza. Tra cene romantiche e regali, la spesa per il 14 febbraio sostiene l'economia locale e regala al settore del commercio e della ristorazione linfa per i bilanci.

“Gli acquisti per San Valentino stanno andando abbastanza bene - commenta Massimo Sartoretti, presidente di Confcommercio Vco - un po' in tutti i settori merceologici, dai fiori alle scarpe, all'abbigliamento agli accessori. I commercianti hanno offerto promozioni che hanno invogliato gli acquisti. Una festa, insomma, che è ancora piacevolmente sentita. Anche nei ristoranti si registra quasi il tutto esaurito, con le coppie che non rinunciano a una cenetta a due a lume di candela piuttosto che in compagnia”.

Anche molti ristoranti e locali propongono infatti promozioni legate alla festa di San Valentino, tra menu speciali, offerte di coppia e tanto romanticismo perché, in fondo, l'amore rimane in cima ai desideri degli italiani di tutte le età. Anche se andrebbe celebrato ogni singolo giorno, e non solo in occasione di una ricorrenza.